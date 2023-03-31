Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da son 3 haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 17 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9-29 Mart'ta kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Ekipler, bu aramalarda, 12 milyon 150 bini tütün doldurulmuş 16 milyon 320 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 11 bin 765 paket sigara ile 175 kilogram tütün ele geçirdi.

Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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