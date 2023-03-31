Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonundan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde 3 kişiye ait 4 adreste arama yaptı.

Aramada 3 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 250 gram esrar, 34 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 gram kenevir tohumu, 2 aseton ile iklimlendirme sistemi ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklanırken 1'i serbest bırakıldı.



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