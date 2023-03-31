Adana'da araziye sakladığı uyuşturucuyu 2 gence satarken yakalanan sanığa dava

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, araziye sakladığı uyuşturucuyu 2 gence satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçede gece vakti uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 21 Eylül 2022'de tutuklanan Ş.B. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, ilçedeki Pınar Mahallesi'nde bulunan boş arazide gece vakti sanık Ş.B'yi sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu yanına gelen A.İ. ve A.Ş'ye satarken yakaladığı belirtildi.

Ekiplerin, Ş.B'den uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ile ikametinde yapılan aramada ise hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği aktarılan iddianamede, sanığın, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod isim kullandığı anlatıldı.

İddianamede, Ş.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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