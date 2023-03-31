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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

AA

Adana Demirspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Adana ekibi, Galatasaray karşılaşması öncesi son antrenmanını tesislerinde yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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