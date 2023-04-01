Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9-29 Mart'ta kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Ekipler, bu aramalarda, 1810 litre ve 387 şişe sahte içki ile kaçak 840 litre etil alkol, 1640 kilogram nargile tütünü ve 706 elektronik sigara ele geçirdi.

Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

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