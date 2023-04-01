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Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Lazovic, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin Uygur (Dilara Sağbaş, Güldeniz Önal, Şiirsel Merve Altın, Pınar Atasever, Kharchenko, Ceren Baysal)



Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas, Meliha Diken (Gizem Örge, Cansu Çetin, Lazareva, Aslı Kalaç, Buse Ünal)



Setler: 17-25, 17-25, 15-25



Süre: 66 dakika (23, 24, 19)







ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.

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