Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Lazovic, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin Uygur (Dilara Sağbaş, Güldeniz Önal, Şiirsel Merve Altın, Pınar Atasever, Kharchenko, Ceren Baysal)
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas, Meliha Diken (Gizem Örge, Cansu Çetin, Lazareva, Aslı Kalaç, Buse Ünal)
Setler: 17-25, 17-25, 15-25
Süre: 66 dakika (23, 24, 19)
ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.