Adana'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesindeki bir evin ardiyesinde çıkan yangında, bir kişi dumandan etkilendi.

Türkeli Mahallesi Alparslan Sokağı'nda, Atalay Dalkılıç'a ait evin ardiyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen Feruze Dalkılıç (53), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

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