Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da bir evde 3 kilo 385 gram sentetik uyuşturucu ve 2 kök Hint keneviri bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 3 kilo 385 gram sentetik uyuşturucu ve 2 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Polis ekipleri, ikametteki Orhan A. ile daha sonra bu adrese gelen Servet D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.