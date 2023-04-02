Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da bir evde 3 kilo 385 gram sentetik uyuşturucu ve 2 kök Hint keneviri bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 3 kilo 385 gram sentetik uyuşturucu ve 2 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Polis ekipleri, ikametteki Orhan A. ile daha sonra bu adrese gelen Servet D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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