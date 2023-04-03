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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

AA

Adana'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da iki motosikletin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi ile Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde park halindeki iki motosiklet kilitleri kırılarak çalındı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla hırsızlığa karışan 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Zanlılar Feridun K. (33), Kazım A. (35) ve Berdan A. (43) 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir şantiyede buluştukları sırada yakalandı.

Çalınan motosikletlerden biri de şüphelilerin yanında bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlılardan birinin çalınan motosikletle şantiyeye gelişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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