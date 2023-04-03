Depremden etkilenen Adana Tufanbeyli'de hasarlı binalar yıkılıyor

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hasarlı binaların yıkımına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat'taki depremlerin ardından ilçede 79 binanın ağır hasarlı olduğunu belirledi.

Ekipler, ilk olarak İstiklal Mahallesi'ndeki Erdoğan Çinçik'e ait 2 katlı binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Adana Valiliği koordinasyonunda ilçede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.



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