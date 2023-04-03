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Depremden etkilenen Adana Tufanbeyli'de hasarlı binalar yıkılıyor

AA

Depremden etkilenen Adana Tufanbeyli'de hasarlı binalar yıkılıyor

ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hasarlı binaların yıkımına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat'taki depremlerin ardından ilçede 79 binanın ağır hasarlı olduğunu belirledi.

Ekipler, ilk olarak İstiklal Mahallesi'ndeki Erdoğan Çinçik'e ait 2 katlı binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Adana Valiliği koordinasyonunda ilçede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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