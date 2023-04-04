Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 4 yıl 2 ay hapis

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ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık, yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya Suriyeli tutuklu sanık M.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede sanık avukatı da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiğini ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiğini belirtti.

Savcı ayrıca M.S'nin YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü, Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını, bölgede "Zagros" kod adıyla örgüte eleman temin ettiğini, örgüte ait hücre evlerinde kaldığını, terör örgütünün işgalindeki bölgede çukur, tünel, sığınak, siper ve mevzi kazdığını ve nöbet tuttuğunu bildirerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık M.S. suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini ve beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



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