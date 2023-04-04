Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Ailesinden 5 kişiyi katleden öğretmenle ilgili şoke eden ayrıntı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir eve baskın yapan ekipler, 5 ayrı sürgüyle güçlendirilmiş kapıyı kırarak içeriye girdi.

Çevresi güvenlik kameralarıyla gözetlendiği belirlenen ikamette arama yapan ekipler, 2 uyuşturucu hap ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi, Ahmet T. ve Uğur A'yı gözaltına aldı.

Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki bir eve de operasyon düzenleyen ekipler, dama çıkıp bitişikteki eve geçerek kaçmaya çalışan Adnan K, Mikail Ç. ve Kaan Burhan Y'yi yakaladı.

Çevrede arama yapan ekipler, 91,65 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Öte yandan, ekiplerce durdurulan bir otomobilde de 23,82 gram esrar, 3,84 gram sentetik uyuşturucu ile 8 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü Ali T, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet T, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.