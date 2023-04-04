Adana'da arkadaşına yemek götüren motosikletliyi silahla yaralayan 3 sanığa dava

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde akşam vakti motosikletiyle arkadaşına yemek götüren kişiyi silahla ağır yaraladıkları öne sürülen 2'si tutuklu 3 sanık hakkında 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İ.D'nin, geçen yıl 22 Eylül'de, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki arkadaşına akşam vakti motosikletiyle yemek götürdüğü sırada tabancayla yaralanmasıyla ilgili tutuklanan N.K. ve Ş.K. ile tutuksuz S.G. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü müşteki İ.D'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan arkadaşına akşam vakti motosikletiyle yemek getirdiği, bu sırada olay yerinde bulunan N.K, Ş.K. ve tutuksuz S.G'nin müştekiye sözlü olarak sataştığı belirtildi.

Bir süre sonra çevredekilerin araya girmesiyle tarafların ayrıldığı, müşteki İ.D'nin motosikletine binip olay yerinden ayrılacağı sırada zanlıların tabancayla açtığı ateş sonrası hayati tehlikeye neden olacak biçimde ağır yaralandığı anlatılan iddianamede, fikir ve işbirliği içinde hareket eden sanıklar N.K, Ş.K. ve S.G'nin "kasten yaralama" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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