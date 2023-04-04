Turunç ve narenciye cenneti Adana'yı portakal çiçeği kokusu sardı

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ADANA (AA) - OZAN EFEOĞLU - Adana'da baharın müjdecisi kabul edilen turunç ve narenciye ağaçlarının çiçeklerinden yayılan güzel koku, kent sakinleri ve şehir dışından gelen misafirleri mest ediyor.

Havaların ısınması ve ilkbahar mevsiminin kendisini hissettirmesiyle Çukurova'da yetişen portakal, mandalina, limon ve greyfurt ağaçları çiçek açtı.

Çukurova'nın uçsuz bucaksız narenciye bahçeleri ile Adana'daki evlerin önünü, cadde ve sokakları süsleyen ağaçların çiçeklerinden yayılan hoş koku, kent sakinlerine ferahlık veriyor.

Kentin sakinleri, yaydığı güzel kokunun yanı sıra portakal çiçeğini ekleyerek içtikleri çaya farklı bir tat da katıyor.

Adana'da yaşayan Sultan Perdahçı, AA muhabirine, portakal çiçeği kokusuyla güne başlamanın çok güzel olduğunu söyledi.

Perdahçı, bölgede yazların çok sıcak geçtiğini ve en güzel mevsimin ilkbahar olduğunu belirterek, "Adana'nın en güzel mevsimi yaşanıyor, sokaklara çıktığımızda sanki tüm sokaklara parfüm sıkılmış gibi oluyor." dedi.

Adana'nın turunç kenti olduğunu anımsatan Perdahçı, "Bunlar yollardaki turunç çiçeklerinin kokusu. Çay demlediğinizde bardağınıza turunç çiçeği koyduğunuz zaman tadına doyum olmaz. En güzel mevsimi Adana'mızın çünkü sokakları ve bahçeleri mis gibi kokar. Özellikle bu kokuyu hissetmek, duymak harika bir duygu, bunu hissetmeyen bilemez bu güzelliği insana huzur veriyor." diye konuştu.

- "Tam anlamıyla baharın geldiğini gösterir"

Çiçeklerinin açmasıyla günün büyük çoğunluğunu parklarda geçirdiğini aktaran Mehmet Abdullah Öztürk de serin havada çiçek kokusu eşliğinde parkta kitap okumanın keyfine vardığını dile getirdi.

Öztürk, şehir dışından gelen misafirlerin, kentin tamamına yayılan kokuyu alınca çok şaşırdıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Portakallar çiçek açıyor, mis gibi kokar sokaklarımız. Kokusu güzeldir tam anlamıyla baharın geldiğini gösterir. Çukurova'nın Çukurova olduğunu gösterir çünkü portakal bizim mahsulümüzdür. Bakın buram buram kokuyu alabiliyorsunuz. Şehir dışından gelen misafirlerimiz Adana'nın mis kokusunun olduğunu anlıyorlar, 'İşte biz Adana'dayız.' diyorlar."





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