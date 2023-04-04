Çukurova'da tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri ile üretim artacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurova'da tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri ile üretim artacak

AA

Çukurova'da tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri ile üretim artacak

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Adana'da kurulacak sera ve su ürünleri tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle Çukurova'nın tarımsal üretiminde artış bekleniyor.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Karataş ilçesi kırsalında Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) ve Su Ürünleri TDİOSB kurulması 2023 yatırım programına alındı.

Sera TDİOSB, 4 bin 100 dekar alan üzerine kurulacak ve faaliyete geçmesiyle yılda 100 bin ton sebze üretilebilecek. Yatırım tutarı 2,5 milyar lira olan bölgede, yoğun talep dolayısıyla henüz OSB kurulmadan tüm parseller tahsis edildi.

En küçüğü 25 dönüm alana sahip 38 yüksek teknolojili seranın yer alacağı bölgede işle­me, paketleme, depolama ve AR-GE tesisleri bir arada bulunacak ve 5 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

- Su ürünleriyle ihracata 250 milyon dolar katkı

Yine Karataş ilçesi kırsalında 6 bin 350 dönüm alan üzerine kurulacak Su Ürünleri TDİOSB'de tatlı su ve denizel su ürünleri yetiştirme imkanı olacak.

Avrupa’nın ilk ve tek Su Ürünleri TDİOSB olacak 2,2 milyar lira yatırım tutarına sahip bölgede, yılda 60 bin ton su ürünü elde edilecek.

İhracata 250 milyon dolar katkı sunacak bölgede en az 3 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

- OSB'de yeşil duyarlılığı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, AA muhabirine, Bakan Vahit Kirişci'nin önerisiyle yatırım programına alınan Sera TDİOSB'nin Türkiye'nin en büyük sera kümelenmelerinden biri olacağını söyledi.

OSB'nin atıl, verimsiz, kullanılmayan tuzlu bir arazinin tarıma kazandırılmasına vesile olduğunu aktaran Oruç, "Projemizde sera, sanayi işletmeleri, atık arıtma tesisleri, yeşil çözümleri destekleyecek, yeşil üretimi teşvik edecek. Yağmur suyu hasadının yapılacağı atık su arıtmasının yapılacağı ve karbon salınımını azaltıcı önlemlerin alınacağı bir proje olacak." diye konuştu.

Oruç, seraların ileri teknolojide olacağı projede, üretimin yeşil duyarlılığı kapsamında az ilaç ve gübre kullanımını öngören topraksız tarım ağırlıklı yapılacağını belirtti.

- "Bitkisel üretimin her 10 kilosundan 1'i üretilecek"

Projeye rekor düzeyde başvuru talebi olduğunu, ön tahsis çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Oruç, şöyle devam etti:

"Projemiz Bakanımız Sayın Vahit Kirişci'nin önerisiyle 2023 yılı yatırım programına alındı. Bu yıl altyapı inşaatlarına başlayacağız. Projemizdeki en küçük sera büyüklüğümüz 25 dekar, en büyük sera büyüklüğümüz 125 dekar olacak. Bunun dışında sanayi parsellerimiz yerini alacaktır. Adana'daki üretilen bitkisel üretimin her 10 kilosundan 1'i burada üretilecek."

- Türkiye'nin su ürünleri üretiminin yüzde 12,7'si karşılanacak

Oruç, Avrupa ve Türkiye'nin ilk ve tek Su Ürünleri TDİOSB'nin de Adana'da kurulacağına dikkati çekti.

Bölgede yıllık 60 bin ton su ürünleri üretileceğini belirten Oruç, "Bu rakam, Türkiye'nin tüm su ürünleri üretiminin yüzde 12,7'sine tekabül ediyor. Projemizde 3 bin kişi istihdam edilecek. Tamamen faaliyete geçtiğinde yıllık 350 milyon dolar ciro elde edecek, bunun 250 milyon doları ihracattan kazanılacaktır." bilgisini verdi.

Oruç, bu bölgede de yeşil duyarlılığı kapmasında 20 megavat kapasiteli güneş enerji santralinin kurulacağını, enerji ihtiyacının tamamen yenilenebilir, yeşil enerjiden karşılanacağını söyledi.

Adana'da Türkiye'nin en büyük iki OSB projesini hayata geçirdiklerini aktaran Oruç, "Bu iki proje Adana'mızın bir tarım şehri olduğunu bir daha tescilleyecek. Bu iki projemizle yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme hedeflerimizle yer alacağız. Adana'mız uluslararası piyasada da konumunu daha da güçlendirecek." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turunç ve narenciye cenneti Adana'yı portakal çiçeği kokusu sardı
YEREL HABERLER Turunç ve narenciye cenneti Adana'yı portakal çiçeği ...
Adana'da arkadaşına yemek götüren motosikletliyi silahla yaralayan 3 sanığa dava
YEREL HABERLER Adana'da arkadaşına yemek götüren motosikletliyi ...
Otomobillerin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Otomobillerin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasında
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 ...
Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 4 yıl 2 ay hapis
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 4 yıl 2 ay ...
ADANA MERKEZLİ 10 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 136 GÖZALTI KARARI
YEREL HABERLER ADANA MERKEZLİ 10 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 136 ...
Adana merkezli 10 ilde suç örgütüne operasyon: 136 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana merkezli 10 ilde suç örgütüne operasyon: 136 ...
Adana merkezli 10 ilde suç örgütü soruşturmasında 136 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana merkezli 10 ilde suç örgütü soruşturmasında 136 ...
Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ...
Adana'da polis denetimlerinde 107 ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da polis denetimlerinde 107 ruhsatsız silah ele ...
Alaca: Depremin yaraları sistematik şekilde sarılmalıdır
YEREL HABERLER Alaca: Depremin yaraları sistematik şekilde ...
Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 15'er yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa ...
Adana'da soğan hasadı başladı; fiyatların düşmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Adana'da soğan hasadı başladı; fiyatların düşmesi ...
Depremden etkilenen Adana Tufanbeyli'de hasarlı binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Adana Tufanbeyli'de hasarlı ...
Otomobilin iş yerine girdiği kaza, kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin iş yerine girdiği kaza, kamerada
Adana'da otomobilin kontrolden çıkarak iş yerine çarpması güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Adana'da otomobilin kontrolden çıkarak iş yerine ...
Adana'da FETÖ sanığına 25 yıla kadar hapis cezası istemi
YEREL HABERLER Adana'da FETÖ sanığına 25 yıla kadar hapis cezası ...
Çaldıkları motosikletle yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı
YEREL HABERLER Çaldıkları motosikletle yakalanan 3 şüpheli, ...
Adana'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi ...
Yakınları haber alamadı, komşusunun öldürdüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yakınları haber alamadı, komşusunun öldürdüğü ortaya ...
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı ...
Adana'da 14 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 14 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele ...
Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.