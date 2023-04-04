TÜRES'ten basın mensuplarına iftar

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ADANA (AA) - Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şubesi basın mensuplarına iftar programı düzenledi.

Merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda düzenlenen iftara, TÜRES Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, dernek üyeleri, kebap ustaları ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

İftar sofrasında Adana'nın yöresel lezzetleri yer aldı.

Serttaş, burada yaptığı konuşmada, kentin çok güzel lezzetlerinin bulunduğunu belirterek, "Unutulmaması gereken yemeklerimiz var. Bunları hatırlamak için bugün Adana'da faaliyet gösteren basın mensuplarıyla beraber iftar yaptık. Tarihi ve yöresel yemeklerimizi hazırladık. Güzel yemeklerimizle iftarımızı açtık." diye konuştu.



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