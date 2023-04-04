Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda M.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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