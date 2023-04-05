Adana'da toprak yığınına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde yoldan çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ziya Can Şimşek (21) yönetimindeki 01AER 609 plakalı otomobil, Dilekkaya Mahallesi'nde yoldan çıktı.

Otomobil, önce yol kenarından geçen kanala girmesinin ardından tekrar yola savrularak toprak yığınına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren sürücünün cesedi, Kozan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Hayatını kaybeden gencin yakınları otomobilin bulunduğu yerde sinir krizi geçirdi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan olay yerinde aileyi teskin etmeye çalıştı.

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