Adana merkezli 5 ildeki suç örgütü operasyonu polis kamerasında

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ADANA (AA) - Adana merkezli 5 ilde düzenlenen ve 102 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon, polis kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, “Sarılar” suç örgütüne yönelik dün Adana merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, 136 şüphelinin yakalanması için 5 ildeki 105 adrese operasyon düzenlendiği ve gözaltına alınan 102 kişi arasında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Kenan S’nin de bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, adreslerde arama yapan ekiplerin, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 12 tabanca, 3 av tüfeği, 745 uyuşturucu hap ve 1 kilo 655 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Kenan S’nin yakalandığı merkez Seyhan ilçesindeki rezidansta bulunan daireye yapılan baskın anı da polis kamerasına yansıdı.

Görüntülerde ekipler, kapısını kırarak girdikleri evdeki bir dolaba gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçiriyor.

Öte yandan adreslerinde bulunamayan 34 şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “kasten yaralama”, “nitelikli yağma”, “uyuşturucu ve silah ticareti” ile “nitelikli dolandırıcılık” gibi 71 ayrı suça karışan “Sarılar” suç örgütüne yönelik dün Adana merkezli 5 ilde 136 şüpheliye yönelik operasyon düzenlemişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'Sarılar' suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Adana emniyetimize, kahraman polislerimize tebrikler."

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