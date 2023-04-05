Çukurova'daki turfanda soğan hasadının fiyatları düşürmesi bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurova'daki turfanda soğan hasadının fiyatları düşürmesi bekleniyor

AA

Çukurova'daki turfanda soğan hasadının fiyatları düşürmesi bekleniyor

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, turfanda soğanın kısa süre sonra tezgahlardaki yerini almasıyla soğan fiyatlarının düşmesini beklediklerini söyledi.

Tekin, AA muhabirine, Adana'da soğan üretim alanının artış gösterdiğini anlattı.

Türkiye'de en erken soğan hasadının Adana'da yapıldığını ifade eden Tekin, geçen yıl üretilen ürünlerin piyasa arzının sonuna yaklaşıldığını, depolarda soğanın iyice azaldığını dile getirdi.

Bu dönemde Adana'da üretilen soğanın yavaş yavaş piyasaya gireceğini belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Adana'da yaklaşık 30 bin dekar alanda 135 bin ton civarında bir rekolte beklenmektedir. Geçen yıl 26 bin dekar alanda soğan üretimimiz vardı. Bu yıl üretim alanımız artmış durumda. Önümüzdeki günlerde Adana'da tam kapasiteyle soğan hasadına başlandığında fiyatlarda bir gerileme öngörüyoruz. İl olarak elimizden geldiği kadar da ülkemizin soğan ihtiyacını bu dönemde karşılamaya çalışıyoruz. Adana'daki soğan üretiminin en önemli olduğu nokta; Türkiye'deki ilk soğan hasadının yapıldığı, ülkenin tam sıkıştığı dönemde piyasaya soğan arz etmemizdir. Bu da ilimizi turfanda üretim açısından da önemli bir yere koymaktadır."

Tekin, Adana'da soğan hasadının haziran sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

Ürünün toplanmasının ardından birkaç gün tarlada kurumaya bırakıldığını anlatan Tekin, "Hasattan sonra tarlada birkaç gün ürünün kuruması gerekiyor. Kuruduktan 3-4 gün sonra da tezgahlarımızda soğanlarımız görülecektir. Vatandaşımız da bu konuda rahatlığa kavuşacaktır." dedi.

- "Hasatla birlikte fiyatlar düşer"

Merkez Yüreğir ilçesinde 50 dönüm alanda soğan yetiştiren Kıyas Kocaağa da bir hafta içerisinde ürünün hasadına başlayacaklarını söyledi.

Ürünlerinin bu ayın 15'inden itibaren tezgahlarda yerini alacağını kaydeden Kocaağa, bazı üreticilerin "şu an fiyat yüksek" diye biraz erken hasat yaptığını dile getirdi.

Kocaağa, soğanın üst kabuğu kırmızılaşmadan yapılan hasadın ürüne zarar vereceğini vurguladı.

Şu an piyasada 30 liraya kadar ürünün bulunduğunu ifade eden Kocaağa, "Biz tarlada 10 liraya razıyız. Keşke 10 liradan bizden alsalar da götürüp 12-15 liraya satsınlar. Arada aracı kazanıyor, biz bir şey kazanamıyoruz. Şu an biz 10 liradan bile veremeyeceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Kocaağa, şu an piyasadaki soğanların depolardakiler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hasatla birlikte fiyatlar düşer, bu şekilde kalmaz. Hasat yapıldığında fiyatlar illaki düşecektir, inecektir aşağı, bu şekilde kalmaz. 10-15 liraya düşse çiftçi de memnun olur, halk da memnun olur. Herkes mutlu olur fakat hakikaten 30 lira çok büyük fiyat. Arada tüccar parayı yiyor. Deposu olan depoya koyuyor. Adam 3-5 liraya soğan toplamış, şimdi 30 liraya satıyor. Birdenbire zengin oluyor ama çiftçi zengin olamıyor. Çiftçi bu faydayı görmüyor."

İstanbul Ticaret Odası, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla martta önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıklamıştı. İstanbul'da martta önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 22,42 ile soğan olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polonya'dan 44 yıllık minibüsüyle depremzedelere yardım için geldi
YEREL HABERLER Polonya'dan 44 yıllık minibüsüyle depremzedelere ...
Sigorta sektörü, 76 milyar lira deprem hasarı ödemesi yapacak
YEREL HABERLER Sigorta sektörü, 76 milyar lira deprem hasarı ödemesi ...
'Sarılar' suç örgütü lideri rezidansa baskında yakalandı
YEREL HABERLER 'Sarılar' suç örgütü lideri rezidansa baskında ...
Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis ...
Adana merkezli 5 ildeki suç örgütü operasyonu polis kamerasında
YEREL HABERLER Adana merkezli 5 ildeki suç örgütü operasyonu polis ...
ADANA´DA HAFİF TİCARİ ARAÇ YOL KENARINDAKİ TOPRAK ZEMİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ  
YEREL HABERLER ADANA´DA HAFİF TİCARİ ARAÇ YOL KENARINDAKİ TOPRAK ...
Adana´da hafif ticari araç yol kenarındaki toprak zemine çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Adana´da hafif ticari araç yol kenarındaki toprak ...
Adana'da toprak yığınına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Adana'da toprak yığınına çarpan otomobilin sürücüsü ...
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı ...
TÜRES'ten basın mensuplarına iftar
YEREL HABERLER TÜRES'ten basın mensuplarına iftar
Çukurova'da tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri ile üretim artacak
YEREL HABERLER Çukurova'da tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri ...
Turunç ve narenciye cenneti Adana'yı portakal çiçeği kokusu sardı
YEREL HABERLER Turunç ve narenciye cenneti Adana'yı portakal çiçeği ...
Adana'da arkadaşına yemek götüren motosikletliyi silahla yaralayan 3 sanığa dava
YEREL HABERLER Adana'da arkadaşına yemek götüren motosikletliyi ...
Otomobillerin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Otomobillerin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasında
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 ...
Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 4 yıl 2 ay hapis
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 4 yıl 2 ay ...
ADANA MERKEZLİ 10 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 136 GÖZALTI KARARI
YEREL HABERLER ADANA MERKEZLİ 10 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 136 ...
Adana merkezli 10 ilde suç örgütüne operasyon: 136 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana merkezli 10 ilde suç örgütüne operasyon: 136 ...
Adana merkezli 10 ilde suç örgütü soruşturmasında 136 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana merkezli 10 ilde suç örgütü soruşturmasında 136 ...
Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ...
Adana'da polis denetimlerinde 107 ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da polis denetimlerinde 107 ruhsatsız silah ele ...
Alaca: Depremin yaraları sistematik şekilde sarılmalıdır
YEREL HABERLER Alaca: Depremin yaraları sistematik şekilde ...
Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 15'er yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa ...
Adana'da soğan hasadı başladı; fiyatların düşmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Adana'da soğan hasadı başladı; fiyatların düşmesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.