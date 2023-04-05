Çukurova'daki turfanda soğan hasadının fiyatları düşürmesi bekleniyor

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, turfanda soğanın kısa süre sonra tezgahlardaki yerini almasıyla soğan fiyatlarının düşmesini beklediklerini söyledi.

Tekin, AA muhabirine, Adana'da soğan üretim alanının artış gösterdiğini anlattı.

Türkiye'de en erken soğan hasadının Adana'da yapıldığını ifade eden Tekin, geçen yıl üretilen ürünlerin piyasa arzının sonuna yaklaşıldığını, depolarda soğanın iyice azaldığını dile getirdi.

Bu dönemde Adana'da üretilen soğanın yavaş yavaş piyasaya gireceğini belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Adana'da yaklaşık 30 bin dekar alanda 135 bin ton civarında bir rekolte beklenmektedir. Geçen yıl 26 bin dekar alanda soğan üretimimiz vardı. Bu yıl üretim alanımız artmış durumda. Önümüzdeki günlerde Adana'da tam kapasiteyle soğan hasadına başlandığında fiyatlarda bir gerileme öngörüyoruz. İl olarak elimizden geldiği kadar da ülkemizin soğan ihtiyacını bu dönemde karşılamaya çalışıyoruz. Adana'daki soğan üretiminin en önemli olduğu nokta; Türkiye'deki ilk soğan hasadının yapıldığı, ülkenin tam sıkıştığı dönemde piyasaya soğan arz etmemizdir. Bu da ilimizi turfanda üretim açısından da önemli bir yere koymaktadır."

Tekin, Adana'da soğan hasadının haziran sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.



Ürünün toplanmasının ardından birkaç gün tarlada kurumaya bırakıldığını anlatan Tekin, "Hasattan sonra tarlada birkaç gün ürünün kuruması gerekiyor. Kuruduktan 3-4 gün sonra da tezgahlarımızda soğanlarımız görülecektir. Vatandaşımız da bu konuda rahatlığa kavuşacaktır." dedi.

- "Hasatla birlikte fiyatlar düşer"

Merkez Yüreğir ilçesinde 50 dönüm alanda soğan yetiştiren Kıyas Kocaağa da bir hafta içerisinde ürünün hasadına başlayacaklarını söyledi.

Ürünlerinin bu ayın 15'inden itibaren tezgahlarda yerini alacağını kaydeden Kocaağa, bazı üreticilerin "şu an fiyat yüksek" diye biraz erken hasat yaptığını dile getirdi.

Kocaağa, soğanın üst kabuğu kırmızılaşmadan yapılan hasadın ürüne zarar vereceğini vurguladı.

Şu an piyasada 30 liraya kadar ürünün bulunduğunu ifade eden Kocaağa, "Biz tarlada 10 liraya razıyız. Keşke 10 liradan bizden alsalar da götürüp 12-15 liraya satsınlar. Arada aracı kazanıyor, biz bir şey kazanamıyoruz. Şu an biz 10 liradan bile veremeyeceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Kocaağa, şu an piyasadaki soğanların depolardakiler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hasatla birlikte fiyatlar düşer, bu şekilde kalmaz. Hasat yapıldığında fiyatlar illaki düşecektir, inecektir aşağı, bu şekilde kalmaz. 10-15 liraya düşse çiftçi de memnun olur, halk da memnun olur. Herkes mutlu olur fakat hakikaten 30 lira çok büyük fiyat. Arada tüccar parayı yiyor. Deposu olan depoya koyuyor. Adam 3-5 liraya soğan toplamış, şimdi 30 liraya satıyor. Birdenbire zengin oluyor ama çiftçi zengin olamıyor. Çiftçi bu faydayı görmüyor."

İstanbul Ticaret Odası, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla martta önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıklamıştı. İstanbul'da martta önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 22,42 ile soğan olmuştu.

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