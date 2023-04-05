Pozantı'da ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi ulaştırıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde, ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

AFAD'ın hazırladığı 35 tonluk gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan koliler, tırlarla ilçeye taşındı.

Yardımlar, Pozantı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

İlçe Kaymakamı Fatih Karamahmut, ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, "Bizler her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk, her şartta da olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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