Türkiye Barolar Birliği depremzede avukatları yalnız bırakmadı

ADANA (AA) - SATUK TOPALOĞLU - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Sekreteri Veli Küçük, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerdeki 8 bin meslektaşlarına sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonlarından 49 milyon lira ödeme yaptıklarını ve onların ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Küçük, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz ve yönetim kurulu üyelerini ziyaretinin ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

TBB ve ülkedeki baroların 6 Şubat'taki depremlerin ardından yaptığı çalışmaları anlatan Küçük, afetin ilk anından itibaren arama kurtarma ve yardım ulaştırmada etkin görev aldıklarını ifade etti.

Küçük, çok sayıda meslektaşlarını da kaybettikleri deprem bölgesinde bulunan tüm illeri ziyaret ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremde yaşamını kaybeden tüm meslektaşlarımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu sürecin devamında Türkiye Barolar Birliği olarak 81 ilimizin barosuyla tüm deprem illerine ihtiyaç maddelerinin belirlenerek iletilmesi ve dağıtılması gibi önemli çalışmalar yürüttük. Depremde evi yıkılan, bürosu yıkılan veya ağır hasar gören meslektaşlarımız dahil olmak üzere, tüm meslektaşlarımıza destek olmaya çalıştık."

Deprem bölgesinde 17 bin 500 meslektaşlarının bulunduğunu anlatan Küçük, şunları kaydetti:

"Türkiye Barolar Birliği olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonumuzun neredeyse tamamını evi veya bürosu yıkılan meslektaşlarımıza katkı için ayırdık. Bugüne kadar 8 bin meslektaşımıza toplam 49 milyon lira ödeme yaparak yaralarını, ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermeye ve sarmaya çalıştık. Hüzünlü ve üzücü bir ortam içerisinde 5 Nisan'ı yaşıyoruz. Keyifle mutlulukla yaşayacağımız bir gün, ne yazık ki bu felaket dolayısıyla bir nevi anma gibi geçiyor. Dün Hatay'daydık. Bugün Kahramanmaraş'ta, yarın Adıyaman'da, cuma günü de Malatya'da meslektaşlarımızla buluşarak, onların yanında yer alarak ihtiyaç ve sorunlarını dinleyeceğiz."

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