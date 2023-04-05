Adana 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

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ADANA (AA) - Adana'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende, Baro Başkanı Semih Gökayaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunan törene, avukatlar katıldı.

Gökayaz, daha sonra Adana Barosu Avukatlar Salonu'nda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.



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