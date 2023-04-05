Kozan'da ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı

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ADANA (AA) - Kozan Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye verildi.

Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın üniversitede dönemindeki sınıf arkadaşlarınca ilçeye 7 tekerlekli sandalye gönderildi.

Özgan ve Türkiye Beyaz Ay Derneği Kozan Şubesi Başkanı Ahmet Ünal, sandalyelerin ailelere teslim etti.

Başkan Özgan, yaptığı açıklamada, geçen aylarda misafir ettiği arkadaşlarının duyarlı davranışının kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Türkiye Beyaz Ay Derneği Kozan Şubesi ile işbirliğinde sandalyeleri sahiplerine teslim ettiklerini ifade eden Özgan, emeği geçenlere teşekkür etti.



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