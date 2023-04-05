Adana'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karacaoğlan Mahallesi'nde Muzaffer Hakkı E. yönetimindeki 01 ADJ 892 plakalı otomobil ile Mehmet A. idaresindeki 06 DAE 698 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, sürücü Mehmet A. ile yanındaki iki kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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