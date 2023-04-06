Adana'da iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da iki aile arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 2 kişi silahla yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi Şehit Jandarma Er Fikret Aslan Caddesi'nde iki aile arasında "çocuk tartışması"ndan kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada E.S. (22) ve İ.B. (14) yaralandı.

İhbar üzerine olay sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, silahı kullandığı iddia edilen İ.A'yı gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.