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Adana'da dolmuşun durakta bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

AA

Adana'da dolmuşun durakta bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da dolmuşun otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 M 0382 plakalı dolmuş, merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi Kozan Bulvarı'nda otobüs durağında bekleyenlere çarptı.

Kazada duraktaki Halil Çiftçi (71) öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Çiftçi'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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