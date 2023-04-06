Adana'da depremzede kadınlara yönelik "Kadın Yaşam Merkezi" kurulacak

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ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Kadına Koalisyonu ile Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED) işbirliğinde depremzede kadınlara yönelik "Kadın Yaşam Merkezi" kurulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte depremden zarar görenlere ve deprem bölgesinden gelenlere destek vermek amacıyla Kadın Yaşam Merkezi kurulması için çalışma başlatıldı.

Merkezin kurulma çalışmaları kapsamında, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kadın Koalisyonu ve KÖVED temsilcilerinden oluşan bir grup, Hatay, Mersin, Muğla illerinde depremzedeler ve onlara hizmet sunan birimlerle görüşmeler yaptı.

Kurulacak merkez aracılığıyla, depremzede kadınların temel ihtiyaçlara, ekonomik, istihdam ve sosyal desteğe erişimini sağlamanın yanı sıra afet acil durumlarında kadınların maruz kalabileceği olası istismar ve şiddete karşı koruyucu ve önleyici çalışmaların yapılması amaçlanıyor.

Çalışmayla çamaşır yıkama ve duş ihtiyaçlarını giderecek mekanların da kurulması tasarlanıyor.



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