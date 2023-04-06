Adana'da devrilen çöp kamyonundaki 3 işçi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çöp kamyonunun devrilmesi sonucu yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde Seyhan Belediyesine ait Y.G. idaresindeki çöp kamyonu, kontrolden çıkıp devrilerek Devlet Su İşlerine ait sulama kanalının demir korkuluklarına çarptı.

Kazada, sürücünün de arasında olduğu 3 işçi araçtan savrulup boş kanala düşerek yaralandı.

Çevredeki vatandaşların kazayı görüp bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.