GÜNCELLEME - Adana'da üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi.

Himmetli İlk ve Ortaokulunda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.

Kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti.

Vefat eden öğretmenlerin cenazeleri Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Adana Valisi Süleyman Elban cenazelerin kaldırıldığı hastaneyi ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. Elban öğretmenlerin yakınları başsağlığı diledi.

Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.