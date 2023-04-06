Adana'da yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi

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ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde, yetim çocuklar için iftar programı gerçekleştirildi.

Karaisalı Kaymakamlığı tarafından, Çeceli Kadın, Gençlik ve Kültür Evi'nde düzenlenen iftara, yetim çocuklar ve yakınları katıldı.

Burada konuşma yapan Kaymakam Mert Kumcu, geleceğin güvencesi çocukların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Çocukların, kendileri için bir emanet olduğunu belirten Kumcu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın ve siz değerli ailelerin gerekli ihtiyaçlarını giderebilmek ve çözüm bulma noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Çocuklarımızın vatana ve millete hayırlı evlatlar olmalarını temenni ediyorum."

Program, iftara katılan çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

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