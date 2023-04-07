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Adana'da FETÖ sanığı eski emniyet müdürünün 15 yıla kadar hapsi istendi

AA

Adana'da, FETÖ üyesi olduğu öne sürülen eski 3. sınıf emniyet müdürü A.D. hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'da FETÖ sanığı eski emniyet müdürünün 15 yıla kadar hapsi istendi

ADANA (AA) - Adana'da, FETÖ üyesi olduğu öne sürülen eski 3. sınıf emniyet müdürü A.D. hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt mensubu olduğu iddia edilen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile rütbeleri alınan eski 3. sınıf emniyet müdürü, tutuksuz sanık A.D. hakkındaki soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianame 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık M.Ö, iddianamedeki ifadesinde, "Osmaniye'de FETÖ'nün emniyet yapılanmasında komiser ve komiser yardımcılarından sorumlu olduğum dönemde örgüt abisi F.G. bana çeşitli talimatlar verirdi. Ben F.G'nin sanık A.D. ile direk ilgilendiğini duymuştum." dedi.

İddianamede, sanığın veri inceleme raporunda FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu "A5" kodu ile derecelendirildiği ve örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiği anlatıldı.

Sanığın FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında bulunduğu, HTS kayıtlarının yapılan incelemesinde haklarında örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğu ayrıca emniyet mahrem imamı olduğu tespit edilen A.Y. ile irtibatı bulunduğu, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı ve örgüte ait iletişim yöntemleri ile talimat alarak FETÖ'ye bağlılığını devam ettirdiği aktarılan iddianamede, A.D'nin üzerinde atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Sanık A.D. ise iddianamede yer verilen savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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