Adana'da kıyı şeridine kaçak inşa edilen 46 yapı yıkıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde, kıyı şeridine kaçak inşa edilen 46 baraka yıkıldı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tuzla Mahallesi'nin kıyı şeridindeki 46 baraka hakkında belediye tarafından yıkım kararı verildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, yapıları iş makinesiyle yıktı.

Çalışmanın ardından sahilde temizlik yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.