Adana'da üzerine kaya devrilen otomobildeki Rahime öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle otomobilin üstüne kaya devrilmesi sonucu 3 meslektaşıyla birlikte hayatını kaybeden sosyal bilgiler öğretmeni Rahime Topak'ın cenazesi toprağa verildi.

Feke ilçesi yolunda dün heyelan nedeniyle otomobilin üstüne kaya devrilmesi sonucu, beraberindeki meslektaşları Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ile birlikte yaşamını yitiren 37 yaşındaki Rahime Topak'ın cenazesi, Kozan Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Sosyal bilgiler öğretmeni Topak için Kozan ilçesi Yüksekören Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Topak'ın eşi Mehmet ve 9 yaşındaki oğlu Abdullah, törende gözyaşı döktü.

Rahime öğretmenin cenazesi, namazın kılınması ve helallik alınmasının ardından dualarla toprağa verildi.

Törene, Topak'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman ve diğer yetkililer katıldı.

Himmetli İlkokulu ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak, bulundukları otomobilin üzerine dün Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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