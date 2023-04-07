Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen İmamoğlu ve Karataş ilçelerindeki 2 ikamete operasyon düzenledi.

Adreslerde 33 kök Hint keneviri, 3 gram sentetik uyuşturucu, 11 uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 2 zanlıyı gözaltına aldı.



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