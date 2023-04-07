Adana'da üzerine kaya düşen otomobilde ölen 4 öğretmenden 2'si daha defnedildi

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ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle otomobilin üstüne kaya devrilmesi nedeniyle vefat eden 4 öğretmenden Dilek Altıparmak ve Ümmühan Dilbilir'in cenazeleri de toprağa verildi.

Feke ilçesi yolunda dün heyelan nedeniyle otomobilin üstüne kaya devrilmesi sonucu, beraberindeki meslektaşları Pınar Kılıç ve Rahime Topak ile yaşamını yitiren sınıf ögretmenleri Dilek Altıparmak ve Ümmühan Dilbilir'in cenazeleri, Kozan Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Sınıf öğretmenleri Altıparmak ve Dilbilir için Kozan Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katıldığı törende, Dilek Altıparmak'ın tabutunun üstüne duvak konuldu.

Dilek ve Ümmühan öğretmenlerin cenazesi, namazın kılınması ve helallik alınmasının ardından dualarla toprağa verildi.

Törene, öğretmenlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Süleyman Elban, bazı milletvekilleri ile diğer yetkililer katıldı.

- "Toplumun her türlü yardımına koşan insanlar"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, törenin ardından gazetecilere, öğretmenlere son görevlerini yapmak için kente geldiklerini söyledi.

Canlarını, çok kıymetli öğretmenlerini kaybettiklerini belirten Özer, şöyle devam etti:

"Allah'tan rahmet diliyorum. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Kederli ailesine, çalışma arkadaşlarına, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Öğretmenlerimiz, toplumda sadece eğitim veren insanlar değil. Aynı zamanda olağanüstü koşullarda da toplumun her türlü yardımına koşan insanlar. Bunu Kovid-19 salgınında da 6 Şubat depremleri sonrasında da gördük. Gerçekten öğretmenlerimiz bu toplumun en fedakar insanları. Böyle güzel 4 fedakar insanı kaybetmenin hüznü içerisindeyiz. Tüm Milli Eğitim camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

Himmetli İlkokulu ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak, bulundukları otomobilin üzerine dün Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Öğretmenlerden Pınar Kılıç da kentteki Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'na defnedilmişti.

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