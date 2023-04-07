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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana-Mersin kara yolunda hasar gören üst geçit onarılıyor

AA

Adana-Mersin kara yolunda hasar gören üst geçit onarılıyor

ADANA (AA) - Adana-Mersin kara yolunda trafik kazası nedeniyle hasar gören üst geçit onarılıyor.

Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, AA muhabirine, kara yolunun Karaisalı Kavşağı üst geçidindeki kirişlerine yaklaşık 1,5 ay önce tır üzerinde yüklü haldeki vincin üst kısmının çarpmasıyla 5 kirişte hasar meydana geldiğini söyledi.

İncelemeler sonucu üst geçidin hasar gören kısmının yıkılıp yeniden yapılmasına karar verdiklerini ifade eden Fidan, trafik güvenliği ve emniyeti için tedbirleri aldıktan sonra yıkım çalışmasına başladıklarını aktardı.

Hasarın kesinlikle depremle ilgili olmadığını, kazadan kaynaklandığını vurgulayan Fidan şunları kaydetti:

"Üst geçidin hasarlı bölgesinin yıkımına başladık. Yıkım tamamlanmak üzere. Fabrikada kirişlerimizin üretimine başladık. Bayramdan önce kirişlerin yerleştirilmesi, ardından da tabliyenin dökülmesiyle üst geçidi trafiğe açmayı planlıyoruz. Biz çarpmadan hemen sonra önlemlerimizi aldık. Trafiği, güvenli bir hale getirerek servis yollarından sağlamaya başladık."

Fidan, üst geçidin hasarlı kısmına yeni kirişlerin konulmasının ardından geçidin kotunda da çalışma yapacaklarını belirterek "Bu iş kapsamı içerisinde kazaları önlemek amacıyla yol üzerinde bir tadilatla kotu düzenlemeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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