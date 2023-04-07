Adana'da bankanın zarara uğratılmasıyla ilgili 112 sanığın yargılanmasına devam edildi

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ADANA (AA) - Adana'da sahte belgelerle kredi kullandırılarak bir bankanın 2 milyon 756 bin lira zarara uğratılmasıyla ilgili bankanın eski "bireysel müşteri ilişkileri asistanı"nın da arasında bulunduğu tutuksuz 112 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık C.B. Adana'da bir esnaf dükkanında çalıştığını belirterek, "Ben bankaya gittiğimde kredi evrakları hazırdı. Benim kimliğimle usulsüz işlem yapan kişilerden şikayetçiyim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." dedi.

Sanık A.Ü. de savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Dosyada kredi çekerken bir şirkette sigortalı olarak çalışıyor gözükmüşüm. Ben asla bir şirkette çalışmadım. Benim kredi evraklarımı başka bir kişi hazırladı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim." ifadesini kullandı.

Müşteki kamu bankası avukatı ise oluşan zarar nedeniyle sanıklardan şikayetçi olduklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, beyanları alınmayan sanıkların bir sonraki celse hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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