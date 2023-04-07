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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, depremzedelerle ve partililerle iftarda buluştu:

AA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, depremzedelerle ve partililerle iftarda buluştu:

ADANA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, depremzedeler için yapılan evlerin temellerine yönelik eleştiriler geldiğini belirterek, "Ömründe kulübe yapmamış siyasetçinin kalkıp da TOKİ'nin eserlerine laf söyleme hakkı yoktur. Herkesin eseri ortadadır." dedi.

Yıldırım, MHP tarafından Sarıçam Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bereket Sofrasında Gönül Birliği" temalı iftar programında depremzedelerle ve partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülkeye verdiği tahribatın 500 atom bombası atılmasıyla eşdeğer olduğunu belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, afetzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Depremlerin psikolojisinin atlatıldığını, sıranın depremin sosyolojisinde olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu enkaz nasıl kalkacak? Bu insanlar nasıl evlerine kavuşacak? Bunu kim yapacak? Nasıl olacak? Elhamdülillah depremin 45'inci gününde 'biz yapacağız' demiyoruz, yapıyoruz. 45'inci günde temel atmaya başladık. Şu güne kadar 60 bin konutun yapım süreci başlamıştır. Allah nasip ederse toplam 650 bin konut yapılacak. Bunun 319 bini bu yıl yapılacak ve bir yıl içerisinde depremzede hak sahiplerine teslim edilecektir. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Köy evlerinin yapımı başlamıştır. Bu yaz inşallah köy evlerinin hepsi hak sahiplerine teslim edilecektir."

Zaman zaman evlerin atılan temelleriyle ilgili eleştiriler olduğunu ifade eden Yıldırım, "Ömründe kulübe yapmamış siyasetçinin kalkıp da TOKİ'nin eserlerine laf söyleme hakkı yoktur. Herkesin eseri ortadadır." dedi.

- "Şu anda toparlanma süreci başlamıştır"

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen hafta konutların temelini attığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bir aya kalmaz yükselmeye başlarlar. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Nasıl dün Elazığ'da yıkılanlar yapılmış ise nasıl dün İzmir'deki depremin yaraları sarılmışsa, Van nasıl ayağa kaldırılmışsa, nasıl sel felaketindeki Bozkurt diriltilmişse bu dönem inşallah önümüzdeki günlerde de yıkılan yüzde 20 Türkiye tekrar ayağa kalkacaktır. Şu anda toparlanma süreci başlamıştır."

Yıldırım, siyasette ve ticarette güvenin esas olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "söz veriyorum" şeklindeki söylemlerine değinen Yıldırım, "Yerel seçimlerde kimse işten çıkarılmayacak" sözüne rağmen CHP'nin kazandığı belediyelerde binlerce personeli işten çıkarıldığını söyledi.

Yıldırım, bir yıl içerisinde hak sahiplerinin konutlarına yerleşeceğini, Cumhur İttifakı olarak bunun sözünü verdiklerini kaydetti.

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