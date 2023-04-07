Mersin'de ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobiliyle ağaca çarpan sürücü yaralandı.

Mersin-Adana kara yolunda seyir halinde olan 33 NID 83 plakalı otomobil sürücüsü Kurtuluş Y. yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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