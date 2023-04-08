Adana'da vinç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, vinç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Emin Atıcı (26) idaresindeki 01 ACT 210 plakalı otomobil, Mustafalar Mahallesi Adana-Kozan kara yolunda karşı şeritte T.Ç. yönetimindeki 01 ADH 202 plakalı vinçle çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Murat Rüzgar (26) olay yerinde hayatını kaybetti.



Kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.