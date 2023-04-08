Adana'da polisi görünce minibüsten inip kaçan yolcunun elindeki poşetten eroin çıktı

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ADANA (AA) - Adana'da trafik uygulamasında polisi görünce yolcu minibüsünden inip kaçtıktan sonra yakalanan ve elindeki poşette 1 kilo 60 gram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde yaptıkları uygulamada şehir içi toplu taşıma minibüsünü durdurdu.

Araçtaki yolculardan M.B, trafik polislerinin yanına yaklaşmasından korkarak kaçmaya başladı.

Bir süre devam eden kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin elindeki poşette, patateslerin arasına gizlenmiş 1 kilo 60 gram eroin bulundu.

Trafik polislerince gözaltına alınan zanlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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