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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da 258 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA

Adana'da 258 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da 258 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edilen merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir iş yeri ile iki tankere yönelik operasyon düzenledi.

Adres ve araçlarda arama yapan ekipler, 258 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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