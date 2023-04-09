Adana'da park halindeyken alev alan minibüs yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarında park halinde bulunan 01 AIK 160 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi, yanında bulunan bir araçta da alevlerin sıçramasından dolayı hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.