Emniyetin "kurbağa adamları" doğal afetlerde de görev alıyor

ADANA (AA) - OZAN EFEOĞLU - Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli "kurbağa adamlar" diye tabir edilen dalgıç polisler, su altının yanı sıra doğal afetlerde de görev alıyor.

Grup amirliğinde görevli 8 dalgıç polis, su altındaki zorlu görevlerini her iklim koşulunda yürütebilmek için düzenli şekilde antrenman ve eğitimler gerçekleştiriyor.

Dalışlar yaparak kendilerini sürekli formda tutan "kurbağa adamlar", su altındaki delillerin bulunması, boğulma tehlikesi geçirenlerin kurtarılması, suda kaybolanların cesetlerinin çıkarılması ve doğal afetlerde görev alıyor.

Adana'dan görevlendirilen 4 dalgıç polis, Adıyaman'ın Tut ilçesinde, 15 Mart'ta sağanak sonrası meydana gelen selde kaybolan anne ile kızının bulunması için başlatılan çalışmalara katıldı.

Adıyaman'daki sel felaketinde görev alan Komiser Yardımcısı Mehmet Salih Küçük, AA muhabirine, zorlu görevler için daima hazır olduklarını söyledi.

Sel felaketine görevlendirildikleri anda hızla bölgeye intikal ettiklerini anlatan Küçük, şöyle devam etti:

"Sel bölgesinde Adıyaman'ın Tut ilçesindeydik. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybetmiştik. Biri anne biri çocuk olmak üzere cenazelerine ulaşmaya çalıştık. Arama çalışmalarında öncelikli görevimiz canlı olarak vatandaşlarımıza ulaşmak fakat üzerinden zaman geçtiği için en azından ailelerine son vazifemizi yerine getirip cenazelerini bulmak için gayret gösterdik. Selin ilk vurduğu konteynerlerin olduğu bölgeden arama çalışmalarımıza başladık. Çamur ve balçık içerisinde aramalarımız devam etti. Yer yer balçığın seviyesi omuz hizamızı geçiyordu. Kurbağa adamlar olarak bu balçıklara korkusuz şekilde giriyoruz."

- "Bizi en çok zorlayan şey balçık oldu"

Dalgıç polislerden Oktay Ekti de doğal afetlerde de görev yaptıklarını söyledi.

Ekti, Adıyaman'ın Tut ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını dile getirdi.

Selde kendilerini en çok zorlayan şeyin balçık olduğunu anlatan Ekti, şunları kaydetti:

"Biz gittiğimizde gördüğümüz manzara çok üzücüydü. Biz de vatandaşlarımızın bir nebze acısını dindirebilmek için gider gitmez görevimizi yapmaya başladık. Görevimizi yaparken bizi en çok zorlayan şey balçık oldu. Bu balçıkta da sadece Adana Sualtı Grup Amirliği olarak değil, ülkemizdeki görev yapan diğer kurbağa adamlarla birlikte cansiparane şekilde canımıza hiçe sayarak görevimizi ifa ettik. Adıyaman'daki sel felaketinde, gerek suyun gerekse balçığın içerisinde tabiri caizse canımızı hiçe sayarak görevimizi ifa etmeye çalıştık."

Adıyaman'ın Tut ilçesindeki selde kaybolan Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'nın cansız bedenine 20 Mart'ta ulaşılmıştı.

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