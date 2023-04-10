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Adana ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA

Adana ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

ADANA (AA) - Adana, Mersin ve Osmaniye'de, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İnci, törendeki konuşmasında, Türk Polis Teşkilatının terörle ve uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere çalışmalarına aralıksız devam edeceğini belirtti.

Konuşmasının ardından İnci, törene katılan ve polis üniforması giyen engelli İlayda Sayın ile sohbet etti.

- Mersin

Mersin Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Ağırkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Aslan, buradaki konuşmasında, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.

Emniyet Teşkilatının, daima demokratik hukuk devleti ile Atatürk ilke ve inkılaplarının teminatı olduğunu aktaran Aslan, "Türk Polis Teşkilatı her zaman devletinin emrinde, milletinin hizmetindedir. Ülkemize, bayrağımıza, devletimize yapılan her türlü saldırıya kararlılıkla kendini siper etmeye devam edecektir." diye konuştu.

- Osmaniye

Osmaniye'de Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla valilik kampüsü içinde bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile emniyet personelinin katıldığı törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

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