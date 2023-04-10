Adana'da depremden etkilenen çocuklara etkinlik düzenlendi

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ADANA (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana İl Temsilciliği tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu ile Toroslar Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen programda, Hacivat ve Karagöz gösterileri, sandalye kapmaca oyunu, yüz boyama etkinlikleri yapıldı.

Çocuklara oyuncakların da dağıtıldığı etkinlikte, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.



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