Adana'da otomobilin çarptığı kız çocuğu yaşamını yitirdi

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde annesiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kozan Caddesi'nde annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Ala el Absi'ye 06 AT 1259 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza yerine gelen kızın yakınları gözyaşı döktü.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü polis ekiplerince emniyete götürüldü.

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