Adana'da motosikletine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa dava

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ADANA (AA) - Adana'da, motosikletinde sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesinde, motosikletinin selesinin altına sakladığı uyuşturucu ile yakalanan ve 3 Haziran 2022'de tutuklanan M.Ş. hakkında savcılıkça başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, M.Ş'nin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Mayıs Mahallesi'nde motosikletinin selesine gizlediği poşetteki sentetik uyuşturucuyu gece vakti satarken yakalandığı belirtildi.

M.Ş'nin üst aramasında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile poşet içinde 956 uyuşturucu hap ele geçirildiği, benzer suçlardan kaydının da bulunduğu anlatılan iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık M.Ş. suçlamaları kabul etmedi.

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