Kozan İlçe Emniyet Müdürü Büyükatak'tan depremzede ailelere ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ilçeye gelen depremzede aileleri ziyaret etti.

Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan afetzedelere ziyarette bulunan Büyükatak, vatandaşlara karanfil vererek onlarla sohbet etti.

Ailelere sıkıntılarının olup olmadığını soran Büyükatak, her zaman depremzedelerin yanında olduklarını söyledi.

Vatandaşlar da Büyükatak'a teşekkürlerini iletti.

Büyükatak'a ziyaret esnasında polisler de eşlik etti.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.